Morte do autor, poeta, editor e crítico literário estadunidense Edgar Allan Poe (175 anos) - um dos primeiros escritores americanos de contos e é geralmente considerado o inventor do gênero ficção policial

Nascimento do arquiteto, pintor, desenhista e programador visual paulista Claudio Tozzi (80 anos)

Morte do mestre de artes marciais Carlos Gracie (30 anos) - criador do sistema de arte marcial brasileira Brazilian Gracie Jiu-Jitsu

Morte do maestro e compositor russo radicado no Brasil Georges Moran (50 anos) - suas valsas, fox, sambas, boleros e canções foram gravadas por grandes nomes da MPB entre as décadas de 1930 e 1950

Nasce a primeira bebê de proveta do Brasil (40 anos)

Ocorre a batalha da Praça da Sé, conhecida como "Revoada dos Galinhas Verdes" (90 anos) - episódio no qual forças da esquerda antifascista paulista se uniram para debelar manifestação da Ação Integralista Brasileira

Cientistas descobrem 20 luas em torno de Saturno, tornando-o o planeta com mais luas do Sistema Solar (05 anos)

Dia do Compositor Brasileiro

Morte do pianista, organista, saxofonista, arranjador e compositor gaúcho Manfredo Fest (25 anos)

Nascimento do poeta, jornalista, político e livreiro fluminense Evaristo da Veiga (225 anos) - autor do Hino da Independência do Brasil

Morte da comediante e atriz fluminense Zezé Macedo (25 anos) - foi radioatriz do humorístico "Balança, mas não Cai" da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, além de ter participado de váriso filmes e programas de televisão

Morte do cantor e compositor mineiro Ranulfo Ramiro da Silva, o Xavantinho (25 anos) - formou dupla caipira com seu irmão Pena Branca, recebendo o Prêmio Sharp em 1990

Nascimento do compositor cearense Waldemar Ressurreição (110 anos) - em 1962, criou o grupo vocal Anjos do Sol, com o qual fez apresentações nas Rádios Mauá, Nacional, e Guanabara, além de apresentações nas TVs Rio e Continental

Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe