Um grande programa para aproveitar o fim de semana do Dia das Crianças é visitar, no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, a primeira retrospectiva dedicada ao trabalho da atriz carioca Léa Garcia (1933-2023), uma das figuras mais importantes do cinema brasileiro.

Léa Garcia – 90 anos apresenta 15 longas e um curta-metragem, protagonizados por Léa, com entrada franca. A programação faz parte das comemorações pelos 35 anos do CCBB Rio. Os curadores Ewerton Belico e Leonardo Amaral selecionaram títulos marcantes da carreira de Léa, que destacam seu pioneirismo como protagonista negra no cinema brasileiro. Eles serão exibidos, na maior parte, em cópias em 35 milímetros (mm), oferecendo ao público uma oportunidade rara de assistir aos filmes em seu formato original.

A mostra inédita é uma homenagem a atriz, falecida ano passado, durante o Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde ela receberia o Prêmio Oscarito, a maior honraria do Festival. Foi em Gramado também que Léa ganhou outros dois prêmios importantes de sua carreira - o Kikito de Melhor Atriz e o Prêmio do Júri Popular, em 2004, por Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo, que será exibido na mostra.

O filme de estreia de Léa no cinema, Orfeu Negro, Marcel Camus, outro destaque da mostra, lhe rendeu a indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, de 1959. Orfeu Negro ganhou a Palma de Ouro no Festival e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, pela França.