Monumento

O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, fica localizada no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A parte da frente da estátua está voltada para a Baía de Guanabara e as costas para a Floresta da Tijuca.

O monumento foi confeccionado em concreto armado e pedra sabão e tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal. É a maior estátua do mundo no estilo Art Déco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1.145 toneladas.

