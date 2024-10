Nascimento do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner (75 anos)

Fundação do Teatro Experimental do Negro-TEN, no Rio de Janeiro (80 anos) - iniciativa do ator, poeta e professor paulista Abdias Nascimento com objetivo de reabilitar e valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade do afro-brasileiro

Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco e se torna a primeira santa brasileira (05 anos)

O Meridiano de Greenwich é definido como ponto de referência para determinação dos fusos horários (140 anos)

Dia do Maquiador

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e celebras-se anualmente na segunda quarta-feira de Outubro

Celebração do Círio de Nazaré, em Belém - uma manifestação religiosa cristã em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. reunindo cerca de dois milhões de pessoas em todas as romarias e procissões, que ocorrem anualmente no segundo domingo de outubro