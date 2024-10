A quarta semana de outubro tem como um dos destaques o aniversário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que celebra 17 anos no dia 24. Referência brasileira em comunicação pública, a EBC leva diariamente aos brasileiros conteúdos que ajudam a fomentar a construção da cidadania. São produtos jornalísticos de qualidade, atrações com finalidade educativa, inclusiva, artística, cultural, informativa e científica, oferecidos por meio dos veículos de comunicação sob a sua gestão: TV Brasil, Canal Gov, Agência Brasil, Agência Gov, Radioagência Nacional, Rádio Nacional, Rádio MEC e Canal Educação. A missão e as conquistas da EBC foram destaque nesta .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Morte do novelista e compositor musical paulista Fred Jorge (30 anos) - participou do Movimento Jovem Guarda Nascimento do filósofo e pedagogo estadunidense John Dewey (165 anos) - foi reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica de Pragmatismo, pioneiro em psicologia funcional, e representante principal do movimento da educação progressiva estadunidense Nascimento do poeta francês Arthur Rimbaud (170 anos) Nascimento do compositor estadunidense Charles Ives (150 anos) - considerado o principal compositor dos Estados Unidos do século XX Dia do Poeta Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose

Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Simpatizantes, que está relacionada com a luta pela exclusão da definição transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

Morte do jornalista, radialista, poeta e escritor fluminense Alziro Zarur (45 anos)

Nascimento do futebolista fluminense Albino Friaça (100 anos) - autor do único gol brasileiro na final da Copa do Mundo de 1950, em que o Uruguai derrotou o Brasil por 2 a 1, em pleno Maracanã

Morte do comerciante, armador, industrial e banqueiro gaúcho Irineu Evangelista de Sousa, o Visconde de Mauá (135 anos)

Morte do cineasta francês François Truffaut (40 anos) - um dos fundadores do movimento cinematográfico conhecido como Nouvelle Vague

Morte do escritor britânico Jack Kerouac (55 anos) - um do líderes do movimento literário conhecido como geração beat

Nascimento do cineasta paulista Walter Hugo Khouri (95 anos)

Nascimento do cantor e compositor acreano Osni Silva (105 anos)

Nascimento da cantora e atriz fluminense Doris Monteiro (90 anos) - em 1949, foi revelada como cantora no programa "Papel Carbono", de Renato Murce, na rádio Nacional do Rio de Janeiro

Inauguração do Museu Guggenheim em Nova Iorque (65 anos) - projeto arquitetônico de Frank Lloyd Wright, é símbolo da arquitetura modernista

Thomas Edison desenvolve a lâmpada elétrica (145 anos)

Dia do Podcast

O líder religioso José de Paiva Netto inaugura o Templo da Boa Vontade (35 anos) - espaço ecumênico e democrático de espiritualidade, cultura, arte e história