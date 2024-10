Nascimento do compositor, percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira baiano Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Mestre Moa do Katendê (70 anos) - considerado um dos maiores mestres de capoeira de Angola da Bahia, foi morto a facadas ao divergir politicamente de seu assassino, logo após o primeiro turno das Eleições Gerais de 2018

Nascimento do jornalista, compositor, escritor, roteirista, produtor musical, teatrólogo e letrista paulista Nelson Motta (80 anos)

Primeira publicação da série de histórias em quadrinhos francesa Asterix, criada por Albert Uderzo e René Goscinny (65 anos)

Primeira conexão ARPANET foi estabelecida entre a Universidade da California em Los Angeles e o Instituto de Pesquisa de Stanford (55 anos) - ocorreu a transmissão do que pode ser considerado o primeiro e-mail da história

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas

Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei Nº 5.191 DE 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

Morte do músico e compositor paraibano Evandro do Bandolim (30 anos) - importante representante do choro paulistano

Morte do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss (15 anos)

Morte da médica psiquiatra alagoana Nise da Silveira (25 anos) - destacou-se por sua resistência contra técnicas psiquiátricas agressivas comuns em sua época, como eletrochoque e lobotomia. Trocou correspondências com o psicoterapeuta suiço Carl Jung sobre seus trabalhos: destaca-se sua atuação no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e a fundação do Museu de Imagens do Inconsciente e da Casa das Palmeiras. Foi pioneira também na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais

Inauguração do Cine-Theatro Íris, ou Cine Íris, sala de cinema na Rua da Carioca, até hoje em funcionamento (115 anos)