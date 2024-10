A educadora exemplifica destacando atividades interativas para praticar com os alunos, como a leitura dramatizada de textos, de forma com que as crianças interpretem os personagens, trabalhando as expressões e a socialização. Para ela, é importante que os alunos compartilhem com os colegas o que leram, o que entenderam e como se sentiram.

Veja abaixo dicas selecionadas pelas duas professoras e voltadas à família e aos docentes:

Dicas para pais

Promova ambientes aconchegantes para a leitura, com espaços e livros acessíveis ao alcance das crianças, como uma pequena biblioteca em casa

Use audiolivros, procure contação de histórias em plataformas digitais, e tenha e-books;

Permita que a criança manuseie os livros, como uma brincadeira gostosa;

Leve a criança em locais que tenham contação de histórias, como shoppings e bibliotecas;

Compre os livros com a criança deixando que ela escolha;

Mostre para a criança que você também tem o hábito da leitura;

Incentive a criança a recontar, escrever ou ilustrar as suas histórias;

Leia para a criança mostrando as imagens, se puder usando vozes com entonações diferentes que prendem a atenção dos pequenos.

Dicas para professores

Proponha encontros interativos entre as crianças, pais e professores sobre as obras lidas;

Incentive atividades lúdicas sobre as leituras feitas, como desenhos, pinturas, colagens, argila etc.

Diversifique os gêneros literários (poesia, pequenos contos, fábulas, etc)

Incentive a criação de histórias em quadrinhos;

Visite bibliotecas para que os estudantes tenham a oportunidade de manusear os livros;

Incentive projetos como cesta de livros ou mala da leitura.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Cézar Nunes

Tags:

Adolescente | Crianças | Dia Nacional da Poesia | jovens | Leitura | Livros