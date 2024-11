Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (46 anos) - visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

Morte do ator, roteirista e cineasta paulista Anselmo Duarte (15 anos)

Dia do Radialista

Morte do biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista mineiro Carlos Chagas (90 anos)

Nascimento do mangaká e escritor japonês Masashi Kishimoto (50 anos) - criador do mangá Naruto

Morte jogador de futebol mineiro Heleno de Freitas (65 anos)

Nascimento do advogado, jornalista e poeta maranhense Teófilo Dias (170 anos) - sobrinho de Gonçalves Dias e patrono na Academia Brasileira de Letras

Execução dos principais líderes da Conjuração Baiana (225 anos) - João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e Manoel Faustino dos Santos Lira foram enforcados e partes de seus corpos expostos em Salvador (BA)

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França

Nascimento da fotógrafa, pintora e desenhista fluminense Hermínia Borges (130 anos) - uma das pioneiras da fotografia de expressão pessoal no Brasil e uma das fundadoras do Foto Clube Brasileiro no Rio de Janeiro. Desenvolve intensa atividade fotoclubística, sendo premiada em numerosos salões internacionais Nascimento do poeta, jornalista e letrista piauniense Torquato Neto (80 anos) Nascimento da atriz húngara naturalizada brasileira Eva Todor (105 anos) Morte da jornalista, pintora, poetisa e professora fluminense Cecília Meireles (60 anos) Nascimento da atriz e inventora austríaca Hedy Lamarr (110 anos) - co-inventora de um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América que serviu de base para a atual telefonia celular Nascimento do cientista, astrônomo e divulgador científico estadunidense Carl Sagan (90 anos) Realização do Baile da Ilha Fiscal (135 anos) - em homenagem aos oficiais do navio chileno "Almirante Cochrane", foi o último Baile do Império Brasileiro Início da derrubada do Muro de Berlim (35 anos) - ato que marca fim da Guerra Fria Golpe de Estado de 18 de Brumário na França dá início ao período Napoleônico (225 anos) Início da 34º Edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema (CE) - será realizado do dia 9 a 15 de novembro de 2024 Tags:

