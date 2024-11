Morte do maestro e compositor carioca Heitor Villa-Lobos (65 anos)

Morte do empresário estadunidense Herman Hollerith (95 anos) - um dos fundadores da empresa de tecnologia IBM e precursor do processamento de dados pela tecnologia de cartões perfurados

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel em comemoração reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro)

Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data móvel em comemoração instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil (terceiro domingo de novembro)