A Fundação Nacional de Artes (Funarte), em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, realiza o Seminário Funarte Acervos das Artes, um evento que reunirá artistas, especialistas em acervos e gestores culturais de todas as regiões do Brasil. O encontro será entre os dias 2 e 4 de dezembro, na sede da Fundação Casa Rui Barbosa, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Funarte. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Funarte no YouTube A organização conta que o objetivo do seminário é ampliar a compreensão sobre o que constitui um acervo das artes, abrangendo não apenas obras, mas também a memória de processos artísticos, incluindo documentos, vestimentas, objetos e livros. Serão discutidos temas como preservação, pesquisa e difusão dos acervos das artes brasileiras.

“Essa é mais uma ação do nosso Programa Funarte de Pesquisa e Reflexão, que recupera agora mesmo na Funarte a promoção do pensamento e marca mais um importante momento no atual processo de elaboração da nossa Política Nacional das Artes (PNA), em que a memória é um dos eixos centrais. A produção de dados, a preservação e a difusão dos acervos das artes brasileiras são parte fundamental na constituição da história, memória e futuro das artes em nosso país. Memória é direito de um povo. Para nós, um compromisso fundamental e inegociável”, afirmou a presidenta da Funarte, Maria Marighella.

Ao longo da programação, participam nomes como a historiadora e pesquisadora Lia Calabre (FCRB), a ativista e artista indígena Daiara Tukano (SP), o curador Paulo Miyada (Instituto Tomie Ohtake/SP), a curadora, artista e crítica de teatro Daniele Ávila Small (RJ), a gestora e diretora do Museu da Imagem e do Som Mirele Camargo (Rede MIS/ PR), a artista do circo, professora e gestora Verônica Tamaoki (Centro de Memória do Circo), o professor e pesquisador Dalton Martins (Ibram/DF), entre outros convidados e convidadas. A programação inclui mesas de debate, lançamentos, apresentações artísticas e momentos de troca de experiências entre os participantes.

“Temos trabalhado, junto com a Funarte, nas discussões sobre a elaboração da Política Nacional das Artes, onde um dos eixos centrais é a memória. Sendo essa uma missão fundamental da Casa de Rui Barbosa — o cuidado com a memória, os acervos e a preservação do patrimônio cultural e artístico brasileiro —, a realização deste seminário aqui vai além de sediar o evento: representa um compromisso com uma atuação conjunta entre as duas instituições, voltada para a memória das artes no Brasil. Essa parceria fortalece as políticas de apoio e preservação dos acervos da arte brasileira”, destacou Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa.

Um dos destaques da programação é a apresentação dos resultados da Convocatória Funarte Mapeamento de Acervos de Arte no Brasil, realizada entre 2023 e 2024. A ação recebeu cerca de 300 inscrições de acervos pertencentes a artistas, familiares, grupos, companhias e instituições de diversas áreas, contemplando, entre elas, as linguagens de competência direta da Funarte como circo, dança, teatro, música e artes visuais.

Tags:

Funarte | Fundação Casa de Rui Barbos