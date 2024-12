Hoje, 8 de dezembro, completam-se 30 anos da partida de um dos maiores ícones da história da música brasileira. Foi em 8 de dezembro de 1994 que o Brasil perdeu Antônio Carlos Jobim. Responsável por sucessos como Garota de Ipanema e Águas de Março e com parcerias com Elis Regina e Frank Sinatra (além da icônica dobradinha com Vinicius de Moraes), Tom Jobim já foi tema de muitos conteúdos da EBC.

8 a 14 de dezembro de 2024 Morte do compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista fluminense Antônio Carlos Jobim (30 anos) Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Inciso 4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966 Dia de Nossa Senhora da Conceição - feriado em várias capitais (Belém; Belo Horizonte; Boa Vista; João Pessoa; Maceió; Recife e Salvador) e estados (Amazonas; Maranhão; Piauí e Sergipe)

Nascimento do ator e cineasta estadunidense John Cassavetes (95 anos) - considerado como o "pai do cinema independente dos Estados Unidos", tornou-se uma referência no seu país por conta do seu estilo autoral

Morte do radialista jornalista e político paulista Luiz Carlos Alborghetti (15 anos)

Nascimento da atriz britânica Judi Dench (90 anos) - vencedora de prêmios expressivos como Oscar e BAFTA

Morte da assistente social paulista Eunice Weaver (55 anos) - dedicou-se ao cuidado dos hansenianos, com atuação pioneira na oferta de educação aos filhos de pessoas com hanseníase. Representou o Brasil em inúmeros congressos internacionais sobre o tema, foi a primeira mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, e a primeira pessoa, na América do Sul, a receber o troféu Damien-Dutton

Bill Clinton propõe a criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) durante a Cúpula das Américas, em Miami (30 anos)

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data é reconhecida pela ONU

Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006

A estudante da UNB Maria Cláudia Siqueira Del'Isola desaparece após sair de casa para a faculdade. Três dias depois a polícia encontrou seu corpo enterrado na sua própria casa. Ela foi vítima do caseiro Bernardinho do Espírito Santo Filho (20 anos)