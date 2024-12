Morte do músico de jazz e bandleader estadunidense Glenn Miller (80 anos)

Nascimento do seringueiro, sindicalista, ativista e ambientalista acreano Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (80 anos)

Estreia do filme "...E O Vento Levou" ("Gone with the Wind") em Atlanta, nos Estados Unidos da América (85 anos)

Criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE (65 anos) - a autarquia criada com o objetivo de promover o desenvolvimento dos estados do nordeste brasileiro

Dia Nacional da Economia Solidária

Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data

Aniversário da cidade de Gramado no Rio Grande do Sul (70 anos)

Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (18 anos)