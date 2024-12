A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro liberou, a partir desta quinta-feira (26), a vacina antimeningocócica ACWY para os profissionais de saúde da cidade. A medida visa aproveitar as 11 mil doses remanescentes do imunizante que têm vencimento previsto para o final do mês de janeiro de 2025.

A vacina antimeningocócica ACWY, que protege contra quatro sorotipos da doença meningocócica bacteriana (A, C, W e Y), é normalmente aplicada em dose única em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Pessoas que vivem com HIV e transplantados também devem tomar uma dose do imunizante.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a vacina ACWY antimeningocócica está sendo liberada para todos os profissionais de saúde, excepcionalmente, porque existem 11 mil doses previstas para vencer no mês de janeiro. "Esta é uma vacina de muito difícil acesso, então, o momento de vacinar é agora. Esta é a grande oportunidade de conseguir tal proteção”, explicou.

A meningite é um processo inflamatório das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Entre os agentes infecciosos, estão vírus, fungos, bactérias e outros agentes infecciosos. A vacina é uma das formas de prevenção contra a doença. Os principais sintomas da meningite são febre, dor de cabeça, vômito, rigidez no pescoço, sangramentos sob a pele e convulsões. A doença é grave e tem evolução rápida. Ao notar algum desses sinais, a pessoa deve procurar uma unidade de emergência.

A vacinação fica disponível enquanto durar o estoque das doses específicas nas 239 unidades de Atenção Primária, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Meningite | Rio de Janeiro | vacinaçã