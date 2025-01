“Uma das primeiras coisas que percebi quando entrei no museu é que no Panteão só tinha homem”, diz. “Já tinha passado do tempo de um reconhecimento e de incluir ela no Panteão. Foi a primeira mulher que nós incluímos no Panteão dos Inconfidentes”. Como não foi possível localizar os restos mortais de Hipólita, uma caixa com terra recolhida da fazenda onde viveu será depositada dentro da lápide.

Pouco tempo depois, em maio de 2023, o deputado Jonas Donizette (PSB/SP), propôs o projeto de lei na Câmara dos Deputados, que resultaria na lei sancionada por Lula, que determinou a inscrição de Hipólita no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. “Para o museu é uma felicidade, porque isso quer dizer também que a nossa ação foi acertada”, diz Moura.

De acordo com o diretor, o reconhecimento fortalece a necessidade de se olhar para outros atores da história do Brasil. “O fato de a gente ter essa figura no Panteão e agora ser uma heroína da pátria também forma opinião e muda um pouco a nossa mentalidade, sobretudo sobre a história oficial do país, que sempre conta a história dos homens”, diz.

“É muito recente o resgate da participação das mulheres, como de outros sujeitos históricos, mas das mulheres a gente está vivendo um momento muito interessante, muito importante de reconhecimento rápido, exatamente porque a universidade, os pesquisadores, já têm pesquisas muito importantes sobre a participação das mulheres e da Hipólita também”, acrescenta.

Para o museu, o diretor diz que tem planos de expansão de acervo e também de mudanças. “Um museu histórico é um lugar de memória. E a memória, como a gente sabe, é seletiva. A gente escolhe o que a gente quer contar. Então, um museu que é muito oficial faz uma escolha por retratar a memória das elites. A gente quer ampliar, não quer tirar essa memória, porque não podemos negar que as elites fizeram parte, têm suas contribuições, mas há outros grupos, há outras que a gente precisa também reconhecer”.

Isso, traz resultados. Desde que começou a evidenciar a história de Hipólita, ele conta que o público aumentou. Passou de cerca de 200 mil pessoas em 2019 para 347 mil em 2023. O perfil do museu nas redes sociais ganhou mais seguidores, passando de 2,3 mil para os atuais 12 mil.

Em 2025, a instituição pretende focar também em pesquisas e acervos que evidenciem a participação histórica da população negra e indígena.

*Colaborou Léo Rodrigues

