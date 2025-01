“Temos um senso de propósito muito grande. É movido por um interesse genuíno de gerar impacto social. E também gerar inovação a partir desses ingredientes da Amazônia. É uma relação feita de forma muito direta entre empresas e comunidades de todos os tipos, normalmente povos tradicionais. Essas comunidades viram fornecedoras. E, a partir dessa relação de fornecimento de matéria-prima, a gente desenvolve assistência técnica, gera renda, cria uma relação de confiança de longo prazo”, explica Paulo Reis, cofundador da Manioca e Amazonique.

Natural de Belém, ele desistiu de seguir a carreira jurídica e optou por empreender em negócios que impactassem positivamente a sociedade e a natureza locais. A Manioca nasceu em 2014 com foco em produtos alimentícios gerados a partir da mandioca. Ela atinge mercados de 13 estados brasileiros e outros 12 países. A Amazonique, focada na produção de sucos de frutas amazônicas, foi criada em 2022 e, por enquanto, pode ser encontrada nas prateleiras da capital paraense.

“São cerca de 50 famílias e 11 cidades diferentes que nos fornecem as matérias-primas. E nós colaboramos com assistência técnica para eles, com contratos diretos, preços justos de longo prazo e também acompanhamos a preservação da área”, diz Reis.