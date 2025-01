FOTO: Divulgação - Exemplo de Documento de Autorização de Emprego (Formulário I-766)

Ao solicitar um Green Card dos Estados Unidos de dentro de um estado ou território dos EUA, os candidatos podem buscar um Documento de Autorização de Emprego (EAD), geralmente chamado de autorização de trabalho. Neste guia, você obterá um forte entendimento do que é um EAD e como obtê-lo. No final, indicaremos um exemplo de cartão EAD para que você possa se familiarizar com a aparência física e as funções dele.



O que é um Documento de Autorização de Emprego (EAD)?



Ao solicitar um Green Card dos EUA, os candidatos ainda não têm autorização legal para trabalhar nos EUA. Isso pode representar dificuldades financeiras para o candidato e seu patrocinador. É aí que o EAD entra em jogo.

Um EAD concede autorização de trabalho aos requerentes do Green Card enquanto eles aguardam o United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) processar sua solicitação. Se aprovado, o requerente poderá trabalhar em qualquer empresa dos EUA durante a validade do EAD (1, 2 ou 5 anos). Depois que o Green Card for emitido, você não precisará mais de um EAD.



Como obter um EAD para requerente de Green Card (Formulário I-765)



Para obter um EAD, você deve enviar o Formulário I-765, Application for Employment Authorization, ao USCIS. Este processo pode ser concluído nas seguintes etapas:

Navegue até a página oficial do USCIS I-765 para baixar o arquivo PDF I-765 atual. Certifique-se de que a data de expiração do formulário esteja atualizada antes de preencher o I-765, porque o USCIS não aceita formulários desatualizados. Preencha o I-765 de forma completa e precisa. Você pode digitar suas respostas ou escrevê-las à mão, de forma legível, em tinta preta.

Assine o I-765 quando estiver concluído.

Envie o I-765 preenchido e assinado para o endereço de arquivamento apropriado do USCIS ou envie- o on-line usando uma conta do USCIS.

Aguarde o processamento.

Receba EAD.



Exemplo de EAD (Formulário I-766)



Por favor, aguarde várias semanas ou meses para o processamento. Se o USCIS aprovar o Formulário I-765, o requerente do EAD receberá o Formulário I-766, Employment Authorization Document, pelo correio.

O Formulário I-766 é o cartão EAD físico/autorização de trabalho. Com ele em sua posse, você deve apresentá-lo a um empregador dos EUA quando lhe for oferecido um emprego para provar que você está legalmente autorizado a trabalhar nos EUA.

Veja um exemplo de como é o EAD e leia mais detalhes sobre suas funções no guia I-766 completo .