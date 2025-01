Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - a data relembra a chacina cometida em Unaí - MG, da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda local

Dia Internacional da Privacidade de Dados

Dia Mundial dos Corais da Amazônia

Morte do farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político fluminense José do Patrocínio (120 anos) - destacou-se como uma das figuras mais importantes dos movimentos Abolicionista e Republicano no país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil

Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Apparício Torelly, o Baráo de Itararé (130 anos) - pioneiro do humorismo político brasileiro

Dia da Visibilidade Trans