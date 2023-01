Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2023 do Sebrae Minas. Para se candidatar, os interessados devem estar cursando ensino superior ou cursar técnico em Administração em uma das escolas do Sistema de Formação Gerencial do Sebrae. As inscrições devem ser feitas até o dia 03 de fevereiro.

De acordo com o Sebrae, as oportunidades de estágio para estudantes do ensino superior abrangem mais de 100 cursos, entre os quais Administração, Artes Visuais, Comunicação Social, Direito, Economia, Ciências da Computação, Ciências Sociais e muitos outros. O estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período.

Os estudantes de nível superior irão receber uma bolsa de R$ 1.196,68 no primeiro ano de estágio e de R$ 1.435,12 no segundo ano, para uma carga horária diária de 6 horas. Já para o nível técnico, a bolsa é de R$ 797,79 no primeiro ano de estágio e de R$ 956,75 no segundo ano, para 4 horas diárias.

Também estão incluídos outros benefícios como vale-alimentação; vale-transporte (de acordo com a necessidade); seguro de vida; 40% de desconto em sessões de terapia on-line, com psicólogos de todo o país, por meio da plataforma Vittude, além de subsídio de até 100% em planos de atividade física presencial ou on-line em academias e estúdios, pelo convênio com a plataforma corporativa Gympass.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de fevereiro através deste link.





