Mais três vagas foram abertas pelo portal "Vagou, Juiz de Fora", nesta sexta-feira (27). As oportunidades são para estágio em engenharia civil, auxiliar administrativo e auxiliar financeiro. Além disso, a plataforma oferece mais de 564 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.