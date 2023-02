O Instituto Ser+, em parceria com a Accenture, está com 128 vagas abertas para o programa New Start Accenture, que oferece cursos profissionalizantes para moradores das cidades de Juiz de Fora, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. As aulas serão voltadas para as áreas de tecnologia da informação e programação, e oferecem além do kit pedagógico, plano odontológico e cartão alimentação. Os cursos serão em formato híbrido e online. O prazo para as inscrições vai até o dia 17 de fevereiro.

Para participar da seletiva, os interessados devem residir nas cidades selecionadas (Juiz de Fora, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro), ter a partir de 17 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio em Escola Pública. De acordo com a instituição, os cursos visam impactar a sociedade, ao contribuir para o acesso à educação em tecnologia, formação pessoal, cidadã e profissional, além da geração de renda para jovens em situação de vulnerabilidade.

Ainda de acordo com a instituição, o conteúdo aplicado é voltado para formação de carreiras na área tecnológica, além de fortalecer competências comportamentais e técnicas, como: resolução de problemas, raciocínio lógico, programação (front-end), tecnologia da Informação Lógica de Programação; HTML; CSS; JavaScript; Node JS; Data Base (SQL e no-SQL), jQuery e Bootstrap, entre outros.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o programa acesse: https://bit.ly/new-start-accenture

