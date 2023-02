Começaram nesta quinta-feira (02) as inscrições para o programa Trilhas do Futuro, iniciativa do Governo do Estado, onde estão sendo oferecidas 40 mil vagas de cursos técnicos distribuídas em instituições de ensino públicas e privadas. São 77 cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação em 124 cidades de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, por exemplo, são cerca de nove mil vagas disponíveis.

De acordo com programa, os estudantes contam com ajuda de custo para alimentação e transporte. Além disso, mais sete opções cursos estão sendo oferecidos na edição deste ano como Planejamento e Controle de Produção, Vigilância em Saúde, Cibersistemas para Automação, Agroindústria, Transporte de Cargas, Internet das Coisas IOT e Celulose e Papel. Os cursos oferecidos e as instituições em que serão ministrados constam no Catálogo de Cursos, divulgado no último dia 30/01.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/ até o dia 15 de fevereiro. Os requisitos exigidos pelo programa Trilhos do Futuro é que os canditatos sejam estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio, das redes públicas e particulares, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio, assim como pessoas que já concluíram essa etapa de ensino podem participar do programa. Não há limite de idade para concorrer às vagas, mas o processo de seleção determina critérios de ordem de prioridade e desempate.

Matrículas

As matrículas dos estudantes selecionados no processo regular serão feitas, presencialmente e direto nas instituições escolhidas, entre os dias 27/02 e 09/03. A previsão é de que as aulas começam no mês de abril.

Tags:

#oflu | Agropecuária | Auxílio Brasil | Campos dos goytacazes | Cecierj | Curso | Curso técnico | Cursos superiores | Cursos técnicos | Economia | Educa Mais Brasil | Educação | Empreendedorismo | Emprego | Emprego rio secretaria de trabalho | Faetec | IFF | Inscrição | inscrições | Jornal O Fluminense | MEC | MEI | Ministério da Cidadania | O Fluminense | Oportunidades | processo seletivo | Programa Geração Futuro | Qualificação profissional | Rio de Janeiro | Secretaria de Trabalho e Renda | Senar | Sindicato rural | Vaga | Vagas | Vestibular