Acontece na próxima quinta-feira (16) mais uma edição do projeto "Espaço Emprego JF". O evento contará com cinco empresas ofertando quase mil vagas de trabalhos em várias áreas em Juiz de Fora. Os salários chegam a R$8 mil reais. De acordo com a Prefeitura, as empresas Arcol Construções Metálicas, Cercred, Grupo Project, Smart Link Soluções e Talent Hunter participam do evento.

Para participar, os interessados devem comparecer com o currículo voltado à oportunidade pretendida. A ação acontece de 09h às 15h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 200, Centro.

Confira as vagas disponíveis:

Empresa: Arcol Soluções Metálicas



AUXILIAR DE SERRALHEIRO

30 vagas



Pré-requisitos: Ensino médio completo

Salário: R$1.487,00

Benefícios: VALE TRANSPORTE, REFEIÇÃO, SEGURO DE VIDA

Descrição: Auxiliam nos serviços de fabricação de peças de metal; Auxiliam nos serviços de montagem de estruturas metálicas; Efetuam e auxiliam serviços de lixamento e retoques de pinturas de peças de metal; Zelam pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executam outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Realizam carga e descarga de materiais.

Horário: DIURNO (7H12 ÀS 17H00, INTERVALO DE 1H00) E NOTURNO (17H12 ÀS 03H00, INTERVALO DE 1H00)

Não é necessário experiência.

Observação: Comparecer com RG, CPF E Carteira de trabalho



Empresa: Cercred

OPERADOR DE TELEATENDIMENTO (SAC)

600 vagas



Pré-requisitos: Ensino médio completo

Salário: R$ 1.302,00

Benefícios: Oferecemos salário compatível com o mercado, auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio creche ou babá, auxílio educação especial.

Descrição: Atendimento de ligações receptivas para prestação de informações e esclarecimento de dúvidas. Encaminhar os problemas apresentados para as áreas responsáveis e acompanhar as pendências. Obs: Contratamos a partir de 18 anos.

Horário: 6:20 diárias - turnos disponíveis: manhã, tarde, noite e madrugada. Disponibilidade para escala rotativa.

Não é necessário experiência.

Vaga disponível para pessoa com deficiência.

Observação: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, e PIS.



Empresa: Grupo Project

AUXILIAR DE COZINHA / CAIXA / ATENDENTE / RECEPÇÃO / BALCONISTA / INSTALADOR / SERVIÇOS GERAIS / CORRETOR DE IMÓVEIS / VENDEDOR / ESTÁGIOS DIVERSOS / REPRESENTANTE COMERCIAL

100 vagas



Pré-requisitos: Ensino médio completo

Salário: A partir de R$1420,00

Benefícios: vale transporte

Descrição: Experiência conforme a vaga estipulada

Horário: Comercial

Observação: Comparecer com currículo impresso



Empresa: Smart Link

ENCARREGADO DE ROÇADA

3 vagas



Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Será responsável pela equipe de roçada. Necessário experiência.

Horário: Segunda a quinta 7hs as 17hs / sexta de 7hs as 16hs

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



OPERADOR DE ROÇADEIRA

6 vagas



Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Será responsável pela roçada. Necessário experiência.

Horário: Seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



SERVENTE

18 vagas



Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Auxiliar os profissionais. Não é necessário experiência.

Horário: De seg a qui de 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com carteira de trabalho.



ENCARREGADO CIVIL

3 vagas



Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Será responsável pelas equipes construção civil. Experiência necessária

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



PEDREIRO

3 vagas

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Serviços eminentes ao cargo. Necessária experiência.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 vagas

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação. Necessária experiência.

Descrição: Serviços de hidráulica

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



PINTOR

3 vagas

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Serviços de pintura. Necessária experiência.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



ELETRICISTA

1 vaga

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Serviços de parte elétrica e manutenção de ar condicionado (tenha CNH B). Necessário experiência.

Formação: Técnica.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo, carteira de trabalho e certificado de técnico.



AUXILIAR DE ELETRICISTA

1 vaga

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Irá auxiliar o eletricista. Necessário experiência.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



JARDINEIRO

1 vaga

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Serviços de jardinagem.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com currículo e carteira de trabalho.



AUXILIAR DE JARDINAGEM

1 vaga

Benefícios: Vale Transporte/ alimentação

Descrição: Auxiliar o jardineiro. Não é necessário experiência.

Horário: De seg a qui 7hs as 17hs / sex 7hs as 16hs.

Observação: Comparecer com carteira de trabalho.



Empresa: Talent Hunter



GERENTE ADMINISTRATIVO ADJUNTO

1 vaga

Pré-requisito: Escolaridade: Graduação (plena) Concluído

Salário: R$8.000,00

Descrição: O profissional será responsável por: Participar da gestão das atividades diárias ligadas à operação fabril, qualidade e desenvolvimento. Gerir o dia-a-dia das atividades administrativas ligadas ao RH/Faturamento/Fiscal. Preparar relatórios de acompanhamento dos KPIs para apresentação à gerência geral. Gerir a implementação de indicadores nos processos de produção e assistência técnica. PRÉ-REQUISITOS: Necessário possuir experiência em gestão de equipe; Vivência em ambiente fabril; Experiência em implantação de projetos; Hands on; Foco em resultados. *Será diferencial vivência em transporte e logística*

Horário: De segunda a sexta de 07:30h às 17:30h.

Benefícios: Plano de saúde

Observações: Refeição no local; Fretamento; Auxílio farmácia.



AUDITOR DE QUALIDADE

1 vaga

Pré-requisitos: Graduação (plena) cursando

Salário: R$2.500,00

Descrição: Será responsável por auditar os processos internos, realizar auditoria interna no SGQ padrão ISO 9001:2015, apoiar os gestores das demais área no andamento e tratativa das não conformidades, preencher os papéis de trabalho referentes a função, prestar suporte na auditoria externa e dar apoio ao bom andamento da das atividades da qualidade na fábrica. PRÉ-REQUISITOS: Experiência com ISO 9001:2015, experiência com auditoria interna.

Horário: De segunda a sexta de 07:30h às 17:30h.

Benefícios: Plano de saúde coparticipativo, almoço e café da manhã na empresa e transporte fretado.



ATENDENTE DE CAFETERIA

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído

Salário: R$1.445,00

Descrição: O profissional será responsável por: Preparar e servir alimentos, sobremesas, café, sucos, dentre outras bebidas, a fim de atender aos pedidos dos clientes. PRÉ-REQUISITOS: Em busca de um perfil simpático e com capacidade de encantar e trazer soluções para melhor rentabilidade do negócio.

Horário: De segunda a sexta de 11h às 20h e sábado de 09h às 16h.

Benefícios: Vale transporte

Observações: Salário + bonificação.



RECEPCIONISTA DE ACADEMIA

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Em busca de profissionais com as seguintes características: educação, sensibilidade, comprometimento, simpatia, honestidade, escuta ativa, organização, querer aprender; paciente com o público (acolhedor).

Salário: R$5,92 (hora)

Descrição: Recepcionar alunos e visitantes da academia, presencialmente, por telefone ou WhatsApp; explicar contrato de prestação de serviços (preços, pacotes, aulas, abordagens); escuta ativa às demandas do cliente; Receber público em geral e clientes; fazer e atender ligações; vendas e explicação dos Planos da Academia; realização e renovação de matrículas; agendamento de avaliações, de aulas experimentais e apresentação da academia; registro nos sistemas das informações de visitantes e alunos e recebimento dos pagamentos dos planos contratados.

Horário: Segunda a sexta de 14h às 22h e sábado por escala (9h às 13h). JORNADA DE TRABALHO ESTIMADA: 40 HOR

Benefícios: Seguro de vida, Vale alimentação

Observações: Acesso gratuito à academia para a prática de atividades físicas. Podem convidar seus familiares para contratarem o Plano Colaborador, oferecido em melhores condições do que o disponibilizado aos alunos; Meta - remuneração adicional de acordo com as metas atingidas.



AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS/ARQUIVO

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Ter perfil dinâmico, proativo, focado, observador.

Salário: R$1.303,88

Descrição: Mapeamento dos clientes para recebimento e entrega de documentos, protocolização de documentos, processo de triagem dos documentos para os setores específicos, organização de arquivos (fiscal/contábil/pessoal/administrativo).

Horário: De segunda a sexta de 08h às 18h.

Benefícios: Vale Transporte. Plano de saúde após o período de experiência.



AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído

Salário: R$1.800,00

Descrição: Será responsável pelas vendas. PRÉ-REQUISITOS: Já ter experiência com vendas de móveis.

Horário: De segunda a sexta de 08h30 às 18h e sábado 08h30 às 13h.

Benefícios: Salário de R$1.800,00 (após período de experiência) + comissão + vale transporte.



OPERADOR DE PRODUÇÃO ARDAGH GLASS

50 VAGAS

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Desejável experiência em indústria.

Descrição: O profissional será responsável por: Executar atividades relacionadas a área de produção como: controlar e operar equipamentos, ajustar o processo de fabricação de embalagens de vidro, executar lubrificação dos equipamentos, realizar testes e relatórios eficazes de matérias primas e inspecionar qualidade das amostras nas áreas de fornos e mistura, quente ou fria, visando eliminar defeitos e a obter melhoria dos índices de produtividade.

Horário: Disponibilidade para trabalhar em turnos.

Benefícios: Participação nos lucros/resultados, Plano odontológico, Plano de saúde, Previdência privada, Seguro de vida

Observações: Alimentação na empresa e ônibus fretado.



ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO SDR

1 vaga

Salário: R$870,00

Pré-requisitos: Graduação cursando

Descrição: Será responsável pela prospecção de novos negócios, e qualificação dos leads gerados pelo inbound marketing. PRÉ-REQUISITOS: Necessário estar cursando Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins. Desejável ter noções em prospecção ativa de clientes e comercial.

Horário: De segunda a sexta de 09h às 16h com 1:30 de almoço.

Benefícios: Vale transporte

ANALISTA DE PCE

1 vaga

Pré-requisitos: Graduação Tecnólogo

Descrição: Será responsável por conferir todas as entradas e saídas de mercadorias no estoque, garantindo que todo material recebido esteja em conformidade com a nota fiscal recebida. Controlar o estoque de materiais e peças para montagens e assistências, tais como ferragens e chapas. Providenciar todos os recursos necessários para recebimento, movimentação e expedição de mercadorias para atendimento do planejamento logístico. Realizar agendamentos de montagens e assistências com clientes. Elaborar e desenvolver ferramentas de gestão de indicadores, apoiando a gerência e direção no planejamento de recursos, buscando ou fornecendo informações, identificando eventuais problemas que possam impactar nos procedimentos de compras, operação e logística em geral. PRÉ-REQUISITOS: Ter experiência na área, CNH B, proatividade, iniciativa, senso de organização e de urgência, trabalho em equipe.

Horário: Seg-Sex 08h às 17h e Sab 08h às 12h.

Benefícios: Plano odontológico, Vale alimentação, Vale transporte



ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

1 vaga

Salário: R$870,00

Pré-requisitos: Graduação cursando

Descrição: O estagiário vai ter contato com rotinas administrativas e financeiras. Será responsável por: Realizar cadastros no sistema; auxiliar nos processos de entrada de clientes na contabilidade; controle de patrimônio da empresa; compra de material de escritório; auxílio na emissão de boletos e notas fiscais da empresa; auxílio no processo de cobrança e auxilio no processo de cobrança. PRÉ-REQUISITOS: Necessário estar cursando graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins. Ter conhecimento básico no Excel. Desejável perfil analítico.

Horário: De segunda a sexta de 12h às 18h.

Benefícios: Vale transporte



AJUDANTE DE MONTAGEM

3 vagas

Salário: R$1445,00

Pré-requisitos: Ensino fundamental concluído

Descrição: Será responsável por: auxiliar na montagem dos móveis planejados de acordo com as orientações técnicas, a fim de atender o cliente de acordo com os agendamentos e diretrizes da empresa; atender sempre com cordialidade os clientes; zelar pelos equipamentos e materiais usados durante a montagem, para que não aconteça nenhum dano; cumprir e zelar pelas normas e procedimentos internos, assim como manter a limpeza e organização no local de trabalho. PRÉ-REQUISITOS: Necessário ter experiência comprovada como montador de móveis convencionais. Desejável ter experiência em móveis planejados ou marcenaria e possuir CNH B.

Horário: Seg-Sex 08:30 às 17:30 e sábado de 08:00 às 12:00.

Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, plano odontológico (após o período de experiência) e gratificação.



MOTORISTA DE CAMINHÃO

1 vaga

Salário: R$1785,46

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Possuir CNH D com EAR. Necessário ter experiência com viagens em caminhões para outras cidades. Ter disponibilidades para viagens (curtas geralmente vai-volta mesmo dia ou no dia seguinte).

Descrição: Dirigir caminhões e, eventualmente, veículos leves, realizando transporte de cargas com o intuito de conduzi-los com maior segurança e agilidade, viajando para outras cidades. Entregar e coletar volumes aos setores da empresa conforme procedimentos e orientações superiores. Efetuar manutenção básica e pequenos reparos no veículo que conduz para evitar desgastes e defeitos que prejudiquem a produtividade no setor, conferindo níveis de óleo lubrificante, motor, transmissão, embreagem, direção, freio, níveis de água, radiador e conservação geral do veículo (pneus e outros); Desempenhar suas atividades com atenção e princípios de direção defensiva, buscando evitar acidentes e incidentes que possam vir a causar danos pessoais, materiais e/ou de perdas no processo da empresa; Notificar a empresa quando necessária alguma intervenção no veículo para cumprimento da legislação de trânsito e/ou manutenções no veículo que conduz. Prestar contas de despesas de viagem conforme diretrizes e procedimentos da empresa. Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho e procedimentos internos, assim como manter a limpeza e organização no local de trabalho. Executar atividades correlatas de acordo com orientações de superior imediato.

Horário: De segunda a sexta.

Benefícios: Vale-alimentação de R$ 350,00 e PPR anual (2 x R$ 217 ).



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído.

Salário: R$1536,00

Descrição: Será responsável pelo recebimento de documentos e correspondências, assim como sua organização, preenchimento de planilhas de controle interno e auxílio ao Departamento Pessoal e Financeiro. PRÉ-REQUISITOS: Ser uma pessoa organizada, atenciosa e ter uma boa comunicação. Desejável conhecimento no Depto Pessoal.

Horário: De segunda a sexta de 07:00h às 17:00h.

Benefícios: Vale transporte e alimentação no local.



VENDEDORA – LOJA DE DECORAÇÃO

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído.

Salário: 1445,00

Descrição: Será responsável pelo atendimento ao cliente, vendas, manutenção do showroom, da exposição dos produtos, vitrine, atualização de valores e catálogos, recebimento e expedição de produtos, atendimento online, atualização de planilhas, agendamentos de instalações e outros serviços relacionados às vendas. PRÉ-REQUISITOS: Experiência em comércio. Ter boa comunicação e escrita, facilidade com redes sociais. Ser uma pessoa proativa, ter comprometimento, ambição e pontualidade.

Horário: De segunda a sexta de 09h às 18h30.

Benefícios: Participação nas vendas; plano odontológico e vale transporte.



ASSISTENTE TÉCNICO – VENDAS TÉCNICAS

1 vaga

Pré-requisitos: Técnico nível médio concluído. Possuir curso técnico ou graduação em Engenharia Química (CRQ). Experiência em vendas técnicas. Ter disponibilidade para viagens frequentes, ter CNH. Desejável ter conhecimentos em processo de tratamento de água industrial, caldeiras, sistemas de resfriamento, ETAs, ETEs, etc.

Salário: R$5000,00

Descrição: Será responsável pela manutenção do quadro de clientes efetivos com visitas rotineiras de assistência técnica, prospecção e abertura de novos clientes dentro da área geográfica para qual foi designado, reportar ao superior imediato e à diretoria com relatórios das atividades desenvolvidas e ensaios de campo com equipamentos específicos para abertura de novos mercados, manutenção dos ativos da empresa sob sua responsabilidade, como veículo, equipamentos para desenvolvimento de trabalhos de campo e TI para relatórios e comunicação, etc.

Horário: a definir.

Benefícios: Comissões por metas batidas, veículo próprio da empresa, plano de saúde e vale alimentação.



ELETRICISTA

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Necessário ter experiência em alta tensão/ NR 10. Disponibilidade de atividades fora da cidade. Conhecimento técnico de projetos elétricos e equipamentos eletrônicos. Atender as solicitações de melhorias dentro do prazo. Ser organizado e buscar e estudar melhorias nas montagens. Contribuir para a redução de custo de produção e ter noções de instrumentação.

Descrição: Será responsável por: montagem de infraestrutura elétrica, fechamento de tomadas, luminárias e quadro elétricos, passagem de cabeamento, utilização de esmerilhadeiras, furadeiras, parafusadeiras e alicate de corte e manutenção industrial.

Horário: De segunda a sexta de 07h30 às 17h30.

Benefícios: Plano de saúde, Seguro de vida, Vale alimentação, Vale transporte



PROJETISTA ELÉTRICO

1 vaga

Pré-requisitos: técnico nível médio concluído

Descrição: Será responsável por atuar em projetos de quadros elétricos e de instalações elétricas industriais; apoio técnico de engenharia e fiscalização de obras; desenvolver projetos no AutoCAD e/ou Eplan; analisar a documentação técnica relativa ao projeto, recebida tanto do cliente quanto dos outros departamentos da empresa, para a elaboração do projeto elétrico; levantamento de campo; atuar juntamente com a equipe de projetista, cuidando para que os prazos e especificações do projeto sejam cumpridos. PRÉ-REQUISITOS: Necessário ter formação em Elétrica, conhecimento básico no Excel e/ou Calc e conhecimento básico no AutoCad e/ou Eplan. Ter conhecimento de equipamentos e materiais elétricos; noções de acionamentos e controles elétricos; sistemas elétricos industriais; noções de automação; saber ler e interpretar diagramas elétricos; conhecimento teórico básico sobre os principais dispositivos de comando e manobra de baixa tensão utilizados na montagem de painéis elétricos (disjuntores, relés, contatores, e demais dispositivos de comando e sinalização).

Horário: Horário de trabalho: De segunda a sexta, sendo segunda a quinta de 07h30 às 17h30 e na sexta de 07h30 às 16h30.

Benefícios: Plano de saúde, Seguro de vida, Vale alimentação, Vale transporte



MONTADOR DE PAINÉIS ELÉTRICOS

1 vaga

Pré-requisitos: Ensino médio concluído. Necessário ter formação em Elétrica. Deve possuir vivência em montagem de painéis elétricos; leitura de desenhos elétricos; conhecimento em componentes elétricos e de chicoteamento de cabos elétricos; atender as solicitações de melhorias dentro do prazo; ser organizado e buscar e estudar melhorias nas montagens; saber executar pinturas com pistola de ar e retoques com pincéis. Ter habilidades: em acabamentos, uso de lixadeiras e furadeiras, furos, cortes e dobras de barramentos de cobre.

Descrição: Será responsável pela montagem de painéis elétricos onde executará: cortes, dobras, furos e pinturas de barras de cobre. Necessário ter conhecimento de desenhos elétricos para execução dos projetos e ter habilidade com ferramentas manuais como alicate de crimpar, esmerilhadeira, furadeiras, parafusadeiras, soprador térmico e etc. Também irá realizar pequenas pinturas.

Horário de trabalho: De segunda a sexta, sendo segunda a quinta de 07h30 às 17h30 e na sexta de 07h30 às 16h30.

Benefícios: Plano de saúde, Seguro de vida, Vale alimentação, Vale transporte.

