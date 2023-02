O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) publicou no Diário Oficial de Minas Gerais, edital para realização do concurso público da instituição. Veja o edital clicando aqui.

Com execução da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), serão oferecidas 132 vagas para as carreiras de fiscal agropecuário (médico veterinário e engenheiro agrônomo); fiscal assistente agropecuário (ensino médio ou curso de educação profissional de ensino médio) e assistente em gestão de defesa agropecuária (ensino médio), com salários entre R$ 1.453,58 e R$ 3.283,49.

As inscrições ficarão abertas de 17 de abril a 16 de maio de 2023. O valor da taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 36,25 e deverá ser feita no site da Legalle Concursos.

As provas estão agendadas para o dia 16 de julho de 2023.

O concurso prevê prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A condução da seleção e as inscrições serão realizadas pela banca da Legalle Concursos.

O último concurso realizado pelo IMA foi em 2008.

O IMA

O IMA é responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal no estado de Minas Gerais. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.

Todas as atividades exercidas pelo IMA visam à preservação do meio ambiente e da saúde pública e estão focadas no desenvolvimento do agronegócio.

Autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IMA foi criado em 1992. Possui sede e foro no município de Belo Horizonte e jurisdição em todo o estado de Minas Gerais.

A missão do instituto é executar políticas públicas de defesa agropecuária de forma responsável e inovadora, fortalecendo o agronegócio mineiro, em benefício da sociedade.

