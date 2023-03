Uma oficina de teatro será ministrada gratuitamente pela Cia. Eita!, no Centro Cultural Dnar Rocha, em Juiz de Fora. Segundo os organizadores, será uma imersão no Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, a proposta é da oficina Filhos do Arco-íris. De acordo com a companhia, serão realizados dois encontros, nos dias 2 e 7, quinta e terça-feira, das 15h30 às 16h30.

O grupo destaca ainda que há vagas disponíveis, e os interessados em participar podem comparecer ao equipamento urbano, localizado na Rua Mariano Procópio 973, em frente ao parque do Museu Mariano Procópio, no dia e horário da primeira aula. A idade mínima para participar é de 15 anos, e não há necessidade de experiência anterior na área de teatro.



O produtor da Cia. Eita!, Matheus Yung, explica que a oficina é oferecida como contrapartida da Mostra Diversidade Cultural, realizada pela ONG Favela é Isso Aí, com patrocínio da ArcelorMittal, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora.

Cia Eita!

Formada por 23 jovens artistas, a Cia Eita! tem como coordenador o ator e diretor Lucas Nunes. O grupo teve origem no Programa Gente em Primeiro Lugar, mantido pela PJF e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). “A companhia produz espetáculos teatrais e oficinas artísticas, e tem como premissa fazer um teatro de consistência e qualidade para o público, fortalecendo e resistindo na cena teatral da cidade, de Minas e do Brasil”, afirma Matheus.



Ele acrescenta que as principais montagens do grupo são o premiado espetáculo “Assinado, Teo” e “Bença”, que marcou as comemorações pelos dez anos do Gente em Primeiro Lugar.

