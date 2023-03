A da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) divulgou a abertura das inscrições para a participação no Projeto Câmara Sênior. Segundo o Legislativo, a partir desta quarta-feira (15) estarão abertas as inscrições para a participação no projeto. Podem participar da seleção pessoas com mais de 60 anos e instituições que desenvolvam atividades voltadas para pessoas idosas.



De acordo com a Câmara, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas das 14h às 17h no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), na sede da Câmara Municipal, Palácio Barbosa Lima, no Parque Halfeld. O prazo final vai até o dia 30 de março.



Segundo o edital, serão selecionadas 20 pessoas idosas e cinco instituições para o mandato de dois anos. Se houver um número de inscritos maior do que o estabelecido, a seleção será realizada por meio de sorteio público. Para participar, os interessados devem apresentar o documento de identidade.



Câmara Sênior



O projeto é uma iniciativa da Câmara Municipal para maior interação entre as pessoas idosas e o Poder Legislativo. Ao longo de dois anos, o grupo selecionado discute a realidade das pessoas idosas e apresenta propostas de melhorias que auxiliem na solução de questões municipais. Com o Câmara Sênior, pretende-se contribuir para uma maior formação de consciência cidadã, assegurando a participação popular e garantindo um canal de comunicação entre os membros e o Poder Público.