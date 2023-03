Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) ofertam 14 vagas para Jovem Aprendiz em Juiz de Fora. No Brasil, 4.382 vagas serão oferecidas, além de formação de cadastro reserva, para estudantes. Segundo o edital o processo de seleção terá a validade de um ano, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

As vagas serão preenchidas nos cursos de Assistente Administrativo ou Assistente de Logística, na modalidade presencial ou à distância (EaD). Para concorrer às vagas de Jovem Aprendiz nos Correios, é preciso atender a alguns requisitos, como:

•Ter entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, exceto em situações previstas na legislação e regulamento vigentes;

•Estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;

•Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio;

•Não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

Além das vagas de ampla concorrência, há reserva de oportunidades para pessoa com deficiência e para pessoa negra (preta ou parda). Para conferir a lotação de todas as vagas acesse o Anexo I do edital de abertura.

Aqueles que forem contratados terão direito a um salário mínimo-hora, vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação compartilhado em 5% e uniforme dos Correios.



A jornada será de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias. O programa está previsto para ter duração entre 12 a 24 meses consecutivos, conforme necessidade da administração pública.

Inscrições

A primeira fase do certame é a inscrição, com caráter classificatório, que deve ser realizada no período de 27 de março a 21 de abril de 2023.

As inscrições devem ser solicitadas no site dos Correios, preenchendo o formulário de inscrição e informando a localidade em que irá concorrer. Não será cobrada nenhuma taxa de participação.

Zona da Mata



Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, as vagas são para vários municípios, como, Barbacena, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Santos Dumont, Ubá, entre outras.

O número de vagas e os municípios estão disponíveis no anexo do edital.



