Em comemoração ao mês da mulher, será realizado em Juiz de Fora, quarta-feira (29) o “GerAÇÃO Mulher”, com oferecimento de vagas de emprego, oficinas gratuitas para geração de renda e informações sobre inscrições nos Cursos Populares para Concursos (CPC), da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). As atividades, especialmente para elas, acontecem das 8h às 16 horas, no Parque Halfeld. O evento é realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora.

De acordo com o Executivo, as interessadas em aprender como elaborar melhor o currículo para o mutirão podem participar da oficina de currículos, oferecida pela PJF em parceria com a empresa Rheserva. A oficina acontece na segunda-feira, 27, às 9h30, no Espaço Cidade, localizado no Parque Halfeld (Av. Barão do Rio Branco, 2.234 – Centro). As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico: https://linktr.ee/Sedic

Confira abaixo as vagas oferecidas no “GerAÇÃO Mulher”.

Para participar, as mulheres devem comparecer com o currículo impresso, um para cada vaga de interesse.

Empresa: S/A Fábrica de Tecidos São João Evangelista

Costureira

5 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Horário de trabalho: 13h40 às 22h, de segunda a sábado

Necessário experiência/pode ser preenchida por pessoa com deficiência.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade, carteira de trabalho, CPF e RG.

Benefícios: salário (R$ 1.356,47) + insalubridade (R$ 242,40) + prêmio produção + ticket alimentação (R$ 187,35) + plano de saúde + plano odontológico + ônibus fretado



Descrição da vaga: organizar e limpar as máquinas de costura; organizar aviamentos necessários para a costura, de acordo com as especificações; medir peças do vestuário utilizando instrumentos de medição; identificar tipos de linhas e agulhas adequadas, de acordo com as especificações; trocar e regular acessórios de máquinas para cada tipo de operação de montagem de peças; identificar ajustes e regulagens necessários das máquinas; identificar as peças que estão fora das especificações de qualidade; corrigir regulagem do ponto (tamanho do ponto e tensão das linhas); controlar elasticidade da costura; controlar o tempo e motivo de horas improdutivas; identificar defeitos no produto em processo.



Empresa: Grupo Bahamas

Operador de loja

26 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Horário de trabalho: fechamento de loja

Podem ser preenchidas por pessoas sem experiência e pessoas com deficiência.

Salário: R$ 1.445

Benefícios: vale-transporte, ticket alimentação, alimentação na empresa coparticipativa, assistência médica e odontológica

Documentos necessários: RG/CPF/comprovante escolar e comprovante de residência.

Descrição da vaga: registrar mercadorias no checkout; receber os pagamentos de produtos e verificar a autenticidade das cédulas; conferir os comprovantes de PIX; armazenar notas e cupons fiscais; embalar mercadorias; requisitar a presença do fiscal de caixa para troca de cédulas, liberação de desconto em situações de preços divergentes, cancelamento de itens, troca de mercadorias, reembolso de clientes, realização de sangria, fechamento do caixa; informar ao cliente sobre o troco solidário; ofertar sacolas ecológicas e caixas de papelão; repor mercadorias e realizar a layoutização; verificar a circular e substituir as etiquetas de preços sinalizando itens em promoção na área seca; conferir o aspecto e a validade dos produtos; recolher e organizar mercadorias; desobstruir corredores, organizar os carrinhos nos espaços destinados; realizar atendimento a clientes; entre outros.



Fiscal de Prevenção de Perdas

26 vagas

Escolaridade: Ensino Médio - cursando

Horário de trabalho: fechamento de loja

Podem ser preenchidas por pessoas sem experiência e pessoas com deficiência.

Salário: a definir

Benefícios: vale-transporte; ticket alimentação; assistência médica e odontológica; seguro de vida; alimentação na empresa.

Documentos necessários: RG; CPF; comprovante de residência e comprovante escolar.

Descrição da vaga: fiscalizar o armazenamento adequado de produtos na área seca; realizar a contagem física dos itens, analisar e preencher relatórios de conferência de estoque e planilhas; controlar a venda de produtos de alto risco, por meio do sistema SIAC; monitorar a loja através do circuito interno de TV; assinar cupons de compras de colaboradores; fiscalizar o consumo de materiais descartáveis; oferecer auxílio aos clientes em loja; realizar checagem de mercadorias vendidas em grandes volumes; paletizar mercadorias para trocas e utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, conforme orientação de segurança da empresa; entre outros.



Empresa: Cartão de Todos

Vendedora

30 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

Horário de trabalho: 8h às 18h

Necessário experiência/podem ser preenchidas por pessoas com deficiência (física).

Salário mínimo



Empresa: Cercred

Operador de Teleatendimento

300 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

Horário de trabalho: 6 horas e 20 minutos diários (disponibilidade para escala rotativa)

Podem ser preenchidas por pessoas sem experiência e pessoas com deficiência motora e monocular.

Salário: R$ 1.302

Benefícios: salário compatí¬vel com o mercado, auxí¬lio alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxí¬lio creche ou babá, auxí¬lio educação especial.

Descrição da vaga: atendimento de ligações receptivas para prestação de informações e esclarecimento de dúvidas. Encaminhar os problemas apresentados para as áreas responsáveis e acompanhar as pendências.



Empresa: Grupo Project

Auxiliar de cozinha / confeiteiro / subgerente / atendente / social mídia / auxiliar administrativo / vendedor / assistente de marketing / consultor de vendas / representante comercial / estágio administrativo / estágio em geral / padeiro / gestor em telemarketing / assistente administrativo / corretor

80 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

Horário de trabalho: comercial

Descrição da vaga: funções relacionadas a cada vaga. Necessário experiência na vaga específica.

