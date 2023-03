Foi reaberto nesta sexta-feira (24) as inscrições para o “Programa de Voluntariado” no Museu Mariano Procópio. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o projeto busca pessoas interessadas em artes, cultura e educação para atuar no espaço e tem como objetivo envolver a sociedade juiz-forana com o museu, além de proporcionar uma atividade educativa e ampliar a possibilidade de visitação.



Os voluntários atuarão como mediadores nas exposições atuais do museu e, posteriormente, na Villa Ferreira Lage, que será inaugurada no dia 31 de maio deste ano. Além de guiar os visitantes, os voluntários também poderão aprender mais sobre a fundação, o seu acervo e toda a história contida ali.

Os interessados devem se inscrever através do formulário disponível na página do museu no site da PJF, onde devem informar alguns dados básicos e a disponibilidade. A partir das inscrições será criado um banco de voluntários que poderão ser chamados para uma entrevista na instituição.



O serviço voluntário no museu segue a Lei nº 9.608, que deve ser lida anteriormente à inscrição. Mais informações pelo telefone (32) 3690-2004 ou pelo e-mail commapropjf@gmail.com.



Tags:

Artes | Estágio | história | Museu do amanhã | Museu Mariano Procópio | Pedagogia | pjf | Reabertura | Vagas