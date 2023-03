A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital para seleção de novos alunos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), sendo disponibilizadas 140 vagas. As inscrições acontecem entre os dias 04 e 20 de abril. Podem participar meninos e meninas, que tenham entre 14 e 19 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula, que tenham concluído o ensino fundamental. As inscrições serão realizadas por meio de um Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) e mediante pagamento da taxa de inscrição.

Os candidatos farão uma prova contendo 48 questões de múltipla escolha, distribuídas nas disciplinas de português, matemática e inglês, além da redação. O curso de formação na Epcar tem uma duração de três anos em regime de internato e os alunos, além de aprenderem as disciplinas escolares, também recebem formação militar através de treinamentos físicos, instruções de ordem unida e outras atividades. Após finalizarem o curso, todos são promovidos a aspirantes a oficial e podem seguir carreira na FAB como aviador oficial, intendente ou de infantaria.

