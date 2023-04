O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu nesta quarta-feira (12) 98 vagas para escolas de Juiz de Fora e de qualquer outra cidade participarem do programa de educação ambiental, que oferece visitas gratuitas ao local.

Segundo a UFJF, o agendamento pode ser feito para maio, junho ou julho. As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, no horário de preferência do grupo, das 8h às 11h ou das 13h às 16h, com a orientação de monitores de educação ambiental do Jardim.

Para garantir uma vaga, basta ler as orientações, no site do Jardim, na seção “Escolas e Grupos” , e preencher o formulário on-line.

Não há prazo final para agendamento, as vagas ficam disponíveis até serem preenchidas, o que tem ocorrido com relativa rapidez. Cada escola pode reservar até quatro datas – o limite é para que mais instituições possam participar. Podem se inscrever instituições públicas ou privadas.

Periodicamente, o Jardim abre vagas para agendamento: outras 78 vagas já foram ofertadas de fevereiro a abril e mais oportunidades serão abertas posteriormente, com cerca de um mês antes de cada trimestre.

