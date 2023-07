Com o objetivo de recompor o quadro de funcionários, a Prefeitura de Matias Barbosa convoca, nesta terça-feira (18), 86 profissionais da educação aprovados no concurso de 2022/23. De acordo com a assessoria, os profissionais convocados foram professores, especialistas em educação, secretários, serventes e monitores.



Ao todo, 5.535 se inscreveram para o concurso que teve as provas realizadas em janeiro deste ano. A convocação pode ser acompanhada pelo site da prefeitura, aguardada através da carta registrada ou pelo WhatsApp quando disponível.

Tags:

Concurso | Educação