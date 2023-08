Os fazedores de cultura, promotores de eventos, artistas plásticos, atores, documentaristas entre outros poderão inscrever seus projetos entre os dias 21 de agosto a 22 de setembro. Segundo a Prefeitura, podem participar apenas pessoas cadastradas na etapa anterior. Os formulários e anexos com as informações para preenchimento do cadastro e envio de documentos estão disponíveis no site da Prefeitura de Matias Barbosa (matiasbarbosa.mg.gov.br).

Ao todo foram publicados quatro editais que contemplam projetos em diferentes segmentos como: documentários, produção de eventos, restauro e manutenção de salas de cinema, entre outros. Por meio do portal Ministério da Cultura (MinC) é possível acessar o plantão tira-dúvidas da Lei Paulo Gustavo.

Matias Barbosa foi contemplada com R$ 154.348,64 para a cultura do município. Na fase anterior, cerca de 23 fazedores de cultura se cadastraram, entre pessoas físicas e jurídicas.

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Matias Barbosa destacou a importância do envio correto da documentação exigida, além do cumprimento das exigências referentes a Lei, conforme preconiza o MinC.