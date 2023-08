Nesta terça-feira (22), serão abertas as inscrições para a oficina de teatro que será realizada na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, localizada na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro. Serão ofertadas 20 vagas para adolescentes, jovens e adultos, a partir dos 12 anos e as inscrições devem ser feitas no Setor Infantojuvenil da Murilo Mendes, até sexta-feira (25). O atendimento acontece das 8h30 às 11h e das 15h às 17h, com o preenchimento das vagas por ordem de inscrição.



De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as aulas serão ministradas pelo articulador cultural Matheus Yung e acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h. A oficina terá início no dia 28 e segue até o mês de dezembro.

Os interessados precisam apresentar carteira de identidade e comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.