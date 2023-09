A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) anunciou, nesta sexta-feira (15), a abertura de processos seletivos simplificados para contratação temporária em diversas unidades de saúde no estado de Minas Gerais. As oportunidades estão disponíveis para candidatos de diferentes níveis de formação, seja médio, técnico ou superior. As inscrições já estão em andamento e variam de acordo com a unidade de saúde desejada.



As unidades que estão com vagas abertas são o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas; a Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim; o Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora; o Hospital Eduardo de Menezes e o Centro Mineiro de Toxicomania, ambos em Belo Horizonte.

Confira abaixo as vagas disponíveis em cada unidade, juntamente com as datas de encerramento das inscrições:

Hospital Regional Antônio Dias (Patos de Minas) - Inscrições até 19 de setembro

- 1 vaga para cardiologista, carga horária de 24 horas semanais;

- 1 vaga para médico clínico, carga horária de 12 horas semanais;

- 1 vaga para fonoaudiólogo, carga horária de 40 horas semanais;

- 1 vaga para técnico em farmácia, carga horária de 30 horas semanais;

- 1 vaga para técnico em radiologia, carga horária de 30 horas semanais.

Para mais detalhes e informações sobre como se inscrever, consulte o edital.



Casa de Saúde Santa Izabel (Betim) - Inscrições até 20 de setembro

- 1 vaga para médico generalista, carga horária de 24 horas semanais.

Interessados podem encontrar informações adicionais no edital divulgado pela instituição.



Hospital Regional João Penido (Juiz de Fora) - Inscrições até 20 de setembro

- 1 vaga para ginecologista obstetra, carga horária de 24 horas semanais;

- 2 vagas para médicos clínicos, carga horária de 24 horas semanais;

- 1 vaga para pediatra, carga horária de 24 horas semanais;

- 1 vaga para cirurgião plástico, carga horária de 24 horas semanais.

Os detalhes completos sobre as vagas e os requisitos de inscrição estão disponíveis no edital.



Hospital Eduardo de Menezes (Belo Horizonte) - Inscrições até 19 de setembro

- 1 vaga para farmacêutico generalista, carga horária de 40 horas semanais;

- 1 vaga para farmacêutico generalista, carga horária de 30 horas semanais;

- 1 vaga para farmacêutico especialista em farmácia hospitalar, carga horária de 40 horas semanais;

- 1 vaga para farmacêutico especialista em farmácia hospitalar, carga horária de 30 horas semanais.

Mais informações sobre as vagas e como se candidatar estão disponíveis no edital.



Centro Mineiro de Toxicomania (Belo Horizonte) - Inscrições até 21 de setembro

- 1 vaga para técnico em enfermagem, carga horária de 40 horas semanais. Confira o edital.

- 2 vagas para auxiliares administrativos, carga horária de 40 horas semanais. Confira o edital.