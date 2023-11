A Nexa Resources, empresa global de mineração, anunciou 20 novas vagas de emprego, nesta segunda-feira (13), nas cidades de Juiz de Fora, Três Marias e Vazante, em Minas Gerais. As oportunidades são para diferentes áreas, desde estágios até nível técnico, incluído banco de talentos e vagas exclusivas para mulheres e PCDs. Todo o processo seletivo é conduzido pela GUPY e os interessados podem se cadastrar diretamente no site.



Confira as áreas e oportunidades por cidade:

Juiz de Fora

- Banco de Talentos - Pessoas com Deficiência (PCDs);

- Banco Operacional de Mulheres;

- Operadora de Empilhadeira;

- Operador (a) - Limpeza Industrial/ Descascamento;

- Operadora (o) de Produção III;

- Operadora (o) – Máquinas,

- Técnico de Manutenção III – Mecânica.

Três Marias

- Banco de Talentos - Operador(a) de Equipamentos Móveis;

- Banco de talentos - Operador de equipamentos móveis;

- Banco de talentos PCDs (Pessoas com Deficiência);

- Banco de talentos,

- Operador de Produção 2023 - Banco de talentos.

Vazante

- Banco de Talentos - Exclusivo para Mulheres;

- Banco de Talentos Operador(a) B - Caminhão;

- Banco de Talentos - Pessoas com Deficiência (PCDs);

- Banco de Talentos;

- Estágio em Administração de Pessoal;

- Estágio em Meio Ambiente;

- Mantenedor B,

- Operador B.



As vagas oferecem benefícios como plano de saúde médico e odontológico, seguro de vida, vale refeição/alimentação, plano de previdência entre outros. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as oportunidades, acesse a página de carreiras da empresa.



Sobre a Nexa

A Nexa Resources é uma das maiores mineradoras de zinco do mundo. Atua há mais de 65 anos nos segmentos de mineração e metalurgia, com operações localizadas no Brasil e no Peru e escritórios em Luxemburgo e Estados Unidos, fornecendo seus produtos para todos os continentes do mundo. Seus colaboradores atuam, todos os dias, focados na construção da mineração que muda com o mundo, cada vez mais sustentável, inovadora, com as melhores práticas de segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Desde 2017, suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores de Nova York, sendo seu acionista majoritário a Votorantim S.A.