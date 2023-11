A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para contratação em diversas unidades. No interior, foram disponibilizados editais para o Complexo Hospitalar de Barbacena (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e Hospital Regional Dr. José Américo) e para a Casa de Saúde São Francisco de Assis (CSSFA), em Bambuí.

Na região metropolitana, o Hospital Cristiano Machado (HCM), em Sabará, e a Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI), em Betim, também estão com vagas abertas. Já na capital, as unidades que estão contratando são a Maternidade Odete Valadares (MOV), o Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) e o Complexo Hospitalar de Especialidades (hospitais Alberto Cavalcanti e Júlia Kubitschek).



Confira as vagas

Complexo Hospitalar de Barbacena - inscrições até 29/11

Edital 212

- 1 vaga para farmacêutico generalista, 30 horas semanais;

- 1 vaga para nutricionista, 30 horas semanais;

- 1 vaga para nutricionista, 40 horas semanais;

- 1 vaga para cirurgião bucomaxilofacial, 30 horas semanais,

- 1 vaga para fisioterapeuta, 30 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.

Edital 211

- 6 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- 7 vagas para cirurgiões gerais, 24 horas semanais;

- 2 vagas para cirurgiões plásticos, 24 horas semanais;

- 4 vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;

- 2 vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

- 1 vaga para médico intensivista, 24 horas semanais;

- 3 vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

- 1 vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- 3 vagas para ortopedistas, 24 horas semanais;

- 1 vaga para psiquiatra, 24 horas semanais;

- 1 vaga para psiquiatra, 12 horas semanais;

- 4 vagas para radiologistas, 24 horas semanais,

- 1 vaga para urologista, 12 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência - inscrições até 29/11

- 2 vagas para técnicos em farmácia, 40 horas semanais;

- 1 vaga para técnico em radiologia, 30 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Maternidade Odete Valadares - inscrições até 29/11

- 1 vaga para farmacêutico, 30 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Casa de Saúde Santa Izabel - inscrições até 5/12

- 1 vaga para clínico, 24 horas semanais;

- 4 vagas para médicos generalistas, 24 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Casa de Saúde São Francisco de Assis - inscrições até 30/11

- 5 vagas para médicos generalistas, 24 horas semanais;

- 3 vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

- 1 vaga para dermatologista, 24 horas semanais;

- 1 vaga terapeuta ocupacional, 30 horas semanais;

- 1 vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais;

-2 vagas para assistentes sociais, 40 horas semanais;

- 1 vaga para técnico em enfermagem do trabalho, 40 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Hospital Cristiano Machado - inscrições até 30/11

- 1 vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.



Complexo Hospitalar de Especialidades - inscrições até 1/12

- 1 vaga para fonoaudiólogo, 30 horas semanais;

- 1 vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais;

- 1 vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais.

Clique aqui para mais informações.