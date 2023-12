A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através da Assessoria e Consultoria Esportiva (Ace Jr.), empresa júnior da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), deu abertura às inscrições para a Colônia de Férias. São 200 vagas para crianças de 5 a 12 anos e as atividades acontecem entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2024, das 13h30 às 17h30. Os interessados devem realizar a inscrição neste link.

Com o tema "Colônia é o Verão", as atividades relacionadas à água terão destaque nesta edição. Segundo a Ace Jr., as crianças serão divididas em três núcleos: grupo vermelho, para crianças de 5 a 6 anos; grupo azul, com pequenos de 7 a 9 anos; e grupo verde, para crianças de 10 a 12 anos.

A Colônia conta com a supervisão de monitores que são, em sua maioria, estudantes do curso de Educação Física, e com auxílio da professora Lídia Zacarias, do Departamento de Fundamentos da Educação Física da UFJF, docente que possui experiência nas áreas de Educação Física Escolar e Infância. Para a estudante de Educação Física e integrante da ACE Jr., Luísa Silveira, esta colônia é uma capacitação para os monitores e "propicia diferentes brincadeiras, vivências e experiências esportivas de forma lúdica e divertida. Mesmo que não seja um requisito, geralmente a maioria dos nossos monitores são graduandos do curso, tendo conhecimento e experiência na área.”

As inscrições têm o valor de R$ 80 por criança e podem ser feitas até o dia 21 de janeiro, véspera do início do evento. O pagamento deve ser feito via Pix e a chave está no formulário de inscrição. É preciso inserir no formulário, cópia digitalizada da carteira de identidade ou da certidão de nascimento da criança, e da carteira de identidade do responsável.



Saiba como ser um monitor

As pessoas interessadas em atuar na monitoria das atividades da Colônia de Férias Ace Jr. devem se inscrever neste link. Os monitores recebem certificado em que consta a carga horária de 30 horas – respectiva à atuação no evento. A participação é voluntária e não há ajuda de custo. A organização da colônia irá prover lanche aos monitores.

Na semana anterior ao evento, os monitores participam de capacitação. O horário do treinamento ainda será definido. As inscrições para a monitoria ficam abertas até o número máximo de vagas para monitores ser atingido. A previsão é de que em torno de 15 vagas sejam ocupadas. Sobre a monitoria, Luísa Silveira afirma que para ser monitor, o candidato deve ter proatividade, animação, gosto por crianças e, principalmente, a vontade de brincar e se divertir com os participantes.