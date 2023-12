A Pastoral dos Surdos está com inscrições abertas para o Curso de Libras 2024. As vagas são para as turmas “Básico 1”, “Básico 2” e “Formação Continuada”.

As aulas têm previsão de início para o dia 6 de fevereiro e serão realizadas às terças, de 19h às 21h, na Catedral Metropolitana. Segundo os organizadores, o curso atende a todos os interessados: professores, profissionais da área, familiares, estudantes e catequistas.

A carga horária total é de 120 horas, ou seja, tem duração de um ano, e dá direito a certificado. Já o investimento é de R$ 100 mensais, sendo que, no primeiro mês, o total será de R$ 150 (R$ 30 da adesão + R$ 100 da contribuição mensal + R$ 20 do material didático).

As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp, por algum dos seguintes números: Padre Carlos Arlindo – (32) 99903-5826 ou Paula Alves – (32) 98828-5682.