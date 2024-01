Nessa terça-feira (23), o Núcleo de Promoção Social São Vicente de Paulo (NPSSVP) de Juiz de Fora, vinculado ao Conselho Central Diocesano (CCD) da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), anunciou a abertura das incrições para o Programa de Inclusão Produtiva e para o Programa de Atenção às Pessoas Idosas (PAPI). São oportunidades gratuitas para jovens e idosos em diversos segmentos.

Segundo a instituição, os jovens poderão optar entre cursos de Cuidados de Idosos, de Departamento Pessoal, de Operador de Telemarketing e de Mídias Sociais. Além disso, existem vagas para oficinas de bordado, tricô e crochê.

Já para a terceira idade, as atividades ofertadas são para pilates, ginástica, yoga, dança, afromix – zumba, coral, acupuntura, oficinas de tecnologia, de memória, de bordado, de crochê e de tricô, Ginga (capoeira adaptada) e Café com Prosa.



Saiba como se candidatar

Ambos os programas requerem que os beneficiários tenham uma renda individual máxima de dois salários mínimos e uma renda familiar máxima de três salários mínimos. A inscrição deve ser agendada por meio do telefone (32) 3311-1961, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou via WhatsApp, no número (32) 98443-2230, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.

O Núcleo de Promoção Social São Vicente de Paulo fica localizado na Casa São Vicente de Paulo, na Rua São Sebastião, 458, Bairro Centro. Ao chegar ao local, é necessário tocar o interfone 3.