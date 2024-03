A Prefeitura de Juiz de Fora está com inscrições abertas até sexta-feira (8), às 23h59, para a contratação de médicos e cirurgiões-dentistas. Os selecionados devem trabalhar nas unidades de saúde do município.

Os interessados devem se cadastrar de forma on-line, nos links abaixo. Os editais completos estão disponíveis no mesmo link. As jornadas e a remuneração podem variar conforme a lotação e a forma de prestação da jornada de trabalho.

Veja abaixo os detalhes sobre os cargos:

Edital nº 479 - SRH – Urgência e Emergência: Clínica geral, pediatria, psiquiatria e gastroenterologia

Edital nº 480 - SRH – Clínica: Psiquiatria infantil, ortopedia/traumatologia, homeopatia, clínico geral, pediatria, psiquiatria, pneumologia e pneumologia infantil.

Edital nº 481- SRH – Clínica: Cirurgião dentista e gastroenterologia; Urgência e emergência: Pneumologia e pneumologia infantil.

Edital nº 482 - SRH – Médico Saúde da Família e Comunidade.

Segundo a PJF, para concorrer às vagas de médico é necessário ter curso superior completo de Medicina e registro no respectivo Conselho Regional.

Para o cargo de cirurgião-dentista, é necessário diploma ou certificado de graduação de nível superior plena em Odontologia, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente e registro no Conselho Regional de Odontologia.

Inscrições

Quem se candidata pela primeira vez deverá criar uma senha de quatro dígitos. Quem já tem cadastro em outros processos seletivos da Prefeitura de Juiz de Fora e esqueceu sua senha, poderá resgatá-la, no momento da inscrição, no ícone “Esqueceu sua senha?'' Clique aqui”. É preciso informar o número do CPF e data de nascimento.

O candidato terá acesso ao tempo de efetivo exercício na Prefeitura de Juiz de Fora no ícone “Consultar Tempo de Trabalho”, que estará disponível na tela de lançamentos da pontuação, referente aos títulos que serão apresentados.

O arquivo gerado (certidão de tempo de serviço) contendo as informações sobre o tempo de efetivo exercício na Prefeitura de Juiz de Fora, deve ser baixado (download) e enviado juntamente com os documentos comprobatórios da pontuação declarada no ato da inscrição.

O candidato terá um comprovante após finalizar sua inscrição e a pontuação considerada para validação será a última registrada. Este comprovante deverá ser impresso ou digitalizado sempre que alterada a inscrição, pois ficará disponível ao candidato, para consulta e impressão, somente durante o período de inscrição.

O candidato que participou do último processo seletivo anterior a este poderá utilizar a mesma nota, caso tenha interesse, exceto os cargos do edital nº 481-SRH. Para isso, o interessado deverá verificar os links disponíveis em cada edital.

Somente será validada a nota se o candidato concorreu em edital anterior no mesmo cargo/especialidade e mesma área de atuação (clínica ou urgência e emergência) para o qual se candidatou neste edital.