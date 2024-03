A empresa Assaí Atacadista está em processo de contratação e são 275 vagas de emprego para a nova unidade da franquia que será inaugurada em meados de 2024, na Rua Tenente Coronel Delfino Faria, no Bairro de Santa Teresa, em Juiz de Fora.

A rede informou ao Portal Acessa.com que, do total de vagas, 245 são para cargos efetivos e as outras 30 são temporárias, sendo que as oportunidades também são voltadas para pessoas com deficiência. O salário varia de acordo com o cargo.

As posições de trabalho envolvem cargos distintos como, por exemplo, locutor, nutricionista, auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador, chefe de seção, vendedor de cartão, e tantos outros postos.

A lista completa com todas as opções pode ser encontrada no site da franquia e não há quantidade de vagas específicas para cada cargo.

As vagas incluem benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, cartão cesta básica, parcerias com academias e outros bônus, de acordo com cada posto.

O processo seletivo conta com etapas presenciais e on-line, sendo inicialmente feito o cadastro do candidato pelo site até o dia 15 de maio. É preciso informar o CPF, RG, número de telefone e endereço de e-mail.

Em seguida, são feitos os testes, entrevista com o RH da empresa, entrevista com gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e, por fim, a contratação de fato, com assinatura do Contrato de Trabalho.