O Concurso Público do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), em Juiz de Fora, está com as inscrições abertas. O certame foi anunciado em maio de 2023, após a contratação da banca organizadora.

São oferecidas até 330 vagas, sendo 200 para convocação e 130 para cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Serviços, além de 17 vagas para o setor Administrativo.

Os interessados devem se cadastrar pela internet, no site do Demlurb até as 16h do dia 7 de agosto deste ano.

Para solicitar isenção de taxa, o candidato deve enviar a declaração, disponibilizada no edital, até as 9h desta quarta-feira (10).

Veja abaixo detalhes das vagas ofertadas:



Fundamental Incompleto:

Auxiliar De Serviços

Motorista

Técnico De Nível Médio I:

Eletrotécnica

Gestão Ambiental

Mecânica

Técnico De Nível Superior I: