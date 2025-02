A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas ociosas nos cursos presenciais de graduação. Ao todo, foram abertos quatro editais que totalizam 2.357 oportunidades, sendo 1.877 para o campus de Juiz de Fora e 440 para o campus avançado de Governador Valadares.

Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de fevereiro, por meio da Área do Candidato. Os editais completos estão disponíveis no site da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara). As vagas estão distribuídas entre diferentes formas de ingresso:

Ingresso de excedentes dos processos seletivos: candidatos do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 (triênio 2022-2024) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que poderão ser reclassificados conforme a ordem de classificação original.

Reinscrição ao curso de origem: destinada a estudantes desligados por abandono devido à não efetivação da matrícula em disciplinas.

Mudança de curso: inclui transferência entre campi para cursos de mesma nomenclatura, mudança de curso dentro da mesma área (no mesmo campus ou entre campi) e mudança de curso para outra área.

Transferência de outra instituição: permite a entrada de estudantes vindos de outras Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, para cursos de mesma nomenclatura ou dentro da mesma área.

Ingresso para graduados: opção para quem já possui diploma de nível superior e deseja obter uma nova graduação, seja na mesma área ou em outra.

Das vagas

As 2.357 vagas estão distribuídas entre 55 graduações sediadas no campus Juiz de Fora e outras sete no campus avançado em Governador Valadares. Nos editais, as vagas estão listadas de acordo com as modalidades de ingresso. Em Juiz de Fora, os cursos com maior número de vagas disponíveis são as licenciaturas no turno noturno em Física, Matemática e Geografia.

Confira os cursos com vagas disponíveis em JF:

Administração (integral e noturno);

Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura;

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas (integral e noturno);

Ciência da Religião – Bacharelado e Licenciatura;

Ciências Contábeis (integral e noturno);

Ciências Econômicas (integral e noturno);

Ciências Exatas*;

Cinema e Audiovisual;

Design;

Direito (integral e noturno);

Enfermagem;

Engenharia Ambiental e Sanitária;

Engenharia Civil;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Elétrica Energia;

Engenharia Robótica e Automação Industrial;

Engenharia Elétrica Sistemas de Potência;

Engenharia Elétrica Sistema de Informações;

Engenharia Mecânica;

Estatística;

Filosofia – Bacharelado e Licenciatura

Física – Bacharelado e Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Fisioterapia;

Geografia – Licenciatura (noturno);

História – Bacharelado/Licenciatura (Noturno);

Jornalismo (noturno);

Letras – Bacharelado e Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Letras – Libras Licenciatura;

Matemática – Bacharelado (integral); Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Medicina;

Moda;

Música – Bacharelado e Licenciatura

Nutrição;

Odontologia;

Pedagogia Licenciatura (matutino); Licenciatura (noturno);

Psicologia;

Química – Bacharelado/Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Serviço Social (matutino e noturno);

Turismo (integral e noturno).



Os ingressantes no Curso de Ciências Exatas poderão, após a conclusão do curso, concorrer a vagas nos respectivos cursos de segundo ciclo: Engenharia Elétrica – Energia; Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial; Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência; Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos; Engenharia Elétrica – Telecomunicações; Engenharia Mecânica; Estatística; Física – Bacharelado; Física – Licenciatura; Matemática – Bacharelado.

Em Governador Valadares, as vagas são para os cursos de:

Administração;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Direito;

Educação Física (Bacharelado);

Farmácia;

Nutrição.

A distribuição das vagas foi definida pelas respectivas coordenações de cada curso, de acordo com as disposições do Regulamento Acadêmico de Graduação (RAG). As vagas de uma modalidade que não forem ocupadas poderão ser realocadas e destinadas a outras modalidades de ingresso disponibilizadas pelo curso.

Vagas ociosas para cursos da área da saúde

Devido ao atraso no calendário acadêmico, dois editais específicos foram publicados para cursos da área da saúde, cujas atividades são referentes ao segundo semestre de 2024. As oportunidades são para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia, no campus de Juiz de Fora, e Farmácia e Nutrição, no campus avançado em Governador Valadares.

O prazo de inscrição é o mesmo para todas as modalidades: de 3 a 11 de fevereiro.

Inscrições e cronograma

Os excedentes dos processos seletivos (Pism e Sisu) não precisam se inscrever. Eles devem apenas acompanhar a publicação dos editais de reclassificação e as orientações disponíveis na página da Cdara.

Já os candidatos às modalidades de reingresso, mudança de curso, transferência e ingresso de graduados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma on-line, por meio da Área do Candidato.

Para aqueles que concorrem às vagas por transferência ou ingresso para obtenção de outra graduação, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$165,12. O pagamento deve ser feito via Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada exclusivamente na Área do Candidato, e quitado até as 12h do dia 12 de fevereiro, exclusivamente no Banco do Brasil, respeitando o horário de compensação bancária.

Os interessados podem solicitar isenção da taxa nos dias 3 e 4 de fevereiro. Para fazer o pedido, o candidato deve se enquadrar em alguma das duas opções: estar inscrito no CadÚnico; ou possuir renda familiar bruta, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, além de ter cursado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

O resultado dos pedidos será divulgado em 6 de fevereiro.