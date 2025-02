O Senac em Juiz de Fora, integrante do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para cursos gratuitos nos meses de fevereiro e março. As vagas são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e do Senac+, abrangendo áreas como comércio, gestão e saúde.

Ao todo, são 50 vagas distribuídas em quatro cursos. Entre as opções estão cursos técnicos, como Recursos Humanos e Estética, e cursos de curta duração, como Ferramentas de Marketing Digital e Técnicas para Garçom.

Cursos Disponíveis:

Técnicas para Garçom de Bares – 03/02 a 14/02 (tarde)

Técnico em Recursos Humanos – 10/03 a 22/01 (tarde)

Ferramentas de Marketing Digital – 24/03 a 02/04 (noite)

Técnico em Estética – 04/08/2025 a 15/10/2026 (tarde)

Com uma abordagem prática e voltada para o mercado de trabalho, os cursos são ideais tanto para quem busca uma nova carreira quanto para profissionais que desejam aprimorar conhecimentos.

As inscrições são presenciais na unidade do Senac em Juiz de Fora, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 3.330 - Centro. Os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável legal.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 3690-4700 ou via WhatsApp estadual pelo número (31) 3057-8600.

Tags:

Curso | Cursos | senac