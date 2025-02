Produtores rurais de sete municípios da região atendida pelo Escritório Regional do Sistema Faemg Senar em Juiz de Fora (ER07) têm oportunidade para aprimorar suas atividades por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). As inscrições estão abertas e oferecem um total de 210 vagas gratuitas, distribuídas entre diferentes segmentos do setor agropecuário.

O programa é realizado em parceria com Sindicatos de Produtores Rurais e Associações, proporcionando aos participantes assistência técnica e gerencial gratuita por dois anos. Durante esse período, os produtores receberão visitas mensais de especialistas do Sistema Faemg Senar, que oferecerão consultoria personalizada para aprimorar a produção, a gestão e os resultados da propriedade.

Municípios e vagas disponíveis:

Conselheiro Lafaiete – 40 vagas para Agroindústria de Derivados Lácteos

São João del Rei – 30 vagas para Apicultura

Barbacena – 30 vagas para Fruticultura (foco no cultivo de morango)

Ubá – 30 vagas para Olericultura

Entre Rios de Minas – 20 vagas para Agroindústria da Cana-de-Açúcar (produção de cachaça)

Piraúba – 30 vagas para Bovinocultura de Corte

Santos Dumont – 30 vagas para Bovinocultura de Corte

Datas de início das turmas:

15 de março – Conselheiro Lafaiete, São João del Rei, Barbacena e Ubá

15 de abril – Entre Rios de Minas

15 de maio – Piraúba e Santos Dumont

Como se inscrever ?

Os interessados devem procurar o Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou região para obter mais informações e formalizar a candidatura. Em Santos Dumont, as inscrições estão sendo realizadas pela Associação dos Produtores de Leite Balde Cheio. Para encontrar o Sindicato Rural mais próximo, acesse faemg.org.br