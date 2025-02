O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) está com inscrições abertas para a seleção de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais interessados em atuar no Programa Partiu IF, cursinho preparatório voltado para estudantes do Ensino Médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de março, por meio de formulário eletrônico.

A iniciativa busca oferecer suporte pedagógico e psicológico a estudantes em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar em Institutos Federais. Os selecionados atuarão na condição de bolsistas, com remuneração mensal fixa de R$1.430 e carga horária de 10 horas semanais, totalizando 40 horas mensais, pelo período de oito meses.

Quem pode participar?

Podem se candidatar às vagas servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, ativos ou inativos, com graduação em Psicologia, Pedagogia ou Serviço Social e inscrição ativa no respectivo conselho profissional. Além disso, estudantes de pós-graduação de instituições públicas de ensino, com graduação nas áreas mencionadas, também estão aptos a participar do processo seletivo.

Processo de seleção

A seleção será realizada em fase única, por meio da análise documental enviada pelos candidatos durante a inscrição. As vagas estão distribuídas entre os 10 campi da instituição: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá.

Sobre o Programa Partiu IF

O Partiu IF é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades para estudantes da rede pública, oferecendo aprendizado nas áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza. O programa alinha seus conteúdos ao currículo do 9º ano, visando facilitar a adaptação e o ingresso no Ensino Médio em Institutos Federais, com aulas e atividades que fortalecem as bases educacionais dos participantes.