A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou um edital de patrocínio para empresas interessadas em fornecer mobiliários e elementos decorativos para o novo Mercado Municipal de Juiz de Fora. Em contrapartida, as empresas patrocinadoras terão espaços designados para ativação de suas marcas no local. A iniciativa tem o objetivo de aprimorar a infraestrutura do mercado, proporcionando um ambiente mais funcional e atrativo para comerciantes e frequentadores.

Podem participar do processo de seleção pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas no credenciamento da Secretaria de Comunicação Pública (SECOM). Os interessados devem encaminhar suas propostas até sexta-feira, 28 de março, em um único envelope contendo a documentação exigida pelo edital. As inscrições devem ser feitas através do e-mail comunicacaoseapa@pjf.mg.gov.br. O edital completo pode ser acessado no site oficial da prefeitura.

O documento especifica os espaços disponíveis para a colocação dos mobiliários, bem como as sugestões de itens decorativos e suas respectivas quantidades. Os proponentes devem apresentar um projeto de design de interiores contemplando a ocupação dos espaços conforme as diretrizes do edital, além de uma proposta inicial para a ativação de suas marcas no local.

A sessão pública para abertura dos envelopes está marcada para o dia 31 de março, às 14h, na sala de reuniões da Secretaria de Licitações e Gestão de Contratos (SELICON), situada no 7º andar do prédio da PJF. Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (32) 2104-8619 ou se dirigir à sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar (Seapa).