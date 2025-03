A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta terça-feira (25), o período de inscrições para as comissões organizadoras interessadas em promover os Eventos Agropecuários de 2025, incluindo o Torneio Leiteiro e o Encontro de Cavaleiros e Amazonas. O cadastro pode ser realizado até a próxima segunda-feira, 31, de forma presencial ou online.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar (Seapa), localizada na Av. Brasil, 2001, 6º andar, Centro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. Já aqueles que preferirem a inscrição online podem realizá-la por meio da plataforma Prefeitura Ágil, sem precisar sair de casa.

Quem pode participar?

Podem se inscrever comissões organizadoras compostas por membros de Associações de Produtores Rurais ou de Moradores da respectiva localidade. Cada comissão deve contar com pelo menos seis integrantes.

Documentos necessários para a inscrição:

Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Motorista (CNH) dos integrantes da Comissão Organizadora (obrigatório);

Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos integrantes da Comissão Organizadora (obrigatório);

Croqui do local do evento, contendo as medidas e disposição de estruturas como tendas, palcos, banheiros, parque de diversão, gradis, entre outros (obrigatório);

Declaração de Comissão Organizadora, necessária nos casos em que a comunidade não disponha de uma Associação de Produtores Rurais ou de Moradores (ANEXO I), devidamente preenchida e assinada.

Como se inscrever online?

Cadastrar-se na plataforma com um e-mail e senha;

Clicar no ícone “Protocolo” e selecionar o assunto “Processo de Inscrição n° 001/2025 para realização dos Eventos Agropecuários de 2025 - SEAPA”;

Separar todos os documentos necessários, preferencialmente em formato PDF;

Preencher o formulário;

Anexar os documentos;

Protocolar o pedido.