O Sistema Fecomércio MG está com inscrições abertas para vagas gratuitas na Escola de Esportes do Sesc Santos Dumont. A iniciativa é realizada por meio do Programa Sesc de Gratuidade (PSG) e oferece aulas de futsal e voleibol para crianças e adolescentes da cidade. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de abril, neste link, e o edital completo está disponível aqui.

As modalidades ofertadas são:

Futsal (manhã): para crianças de 7 a 13 anos, com 75 vagas disponíveis;

Voleibol (tarde): para jovens de 9 a 17 anos, com 100 vagas abertas.

As aulas acontecerão no Tangará Tênis Club, localizado na rua Cel. Severiano de Rezende, s/n, Centro, em Santos Dumont.

Etapas do processo seletivo



Análise das inscrições: de 14 a 17 de abril

Divulgação do resultado preliminar: 22 de abril

Prazo para recursos: 23 e 24 de abril

Resultado final: 25 de abril

Matrículas: de 28 de abril a 2 de maio

Início das aulas: 5 de maio

Tags:

Santos Dumont