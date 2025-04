A UFJF está com inscrições abertas para o curso de especialização lato sensu em Gerência de Projetos de Software na Era de Dados de Sensores e Inteligência Artificial (IA). Gratuita e totalmente a distância, a formação oferece 150 vagas destinadas a profissionais da Computação ou áreas correlatas. Interessados podem se inscrever até às 16h do dia 25 de abril, exclusivamente pelo site do Centro de Educação a Distância (Cead) da UFJF.

Com polos presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em seis cidades mineiras — Belo Horizonte, Juiz de Fora, Cataguases, Ilicínea, Paraisópolis e Conselheiro Lafaiete —, o curso visa não apenas fornecer a base da gerência de projetos, mas também apresentar novas abordagens para a gestão de projetos de software que envolvem tecnologias emergentes como sensores inteligentes e inteligência artificial.

“Queremos trazer uma nova visão à gestão de projetos, incorporando dinâmicas que envolvem tecnologias como Internet das Coisas (IoT), IA aplicada à indústria automotiva, à logística, à agricultura de precisão e à automação industrial”, explica o coordenador do curso, professor André Luiz de Oliveira.

O processo seletivo será realizado com base na análise de documentos, como currículo e carta de intenção. A formação em Computação ou áreas afins é requisito obrigatório para concorrer a uma vaga.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de maio, também pelo site do Cead/UFJF. Confira o edital completo.

Tags:

Educação | Formação